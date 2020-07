Twee doden in regio door coronavirus, één nieuwe ziekenhuisopname

In totaal zijn er nu in de regio 530 mensen overleden aan het coronavirus.

Net als in de rest van Nederland dooft het virus in de regio steeds verder uit. In de afgelopen week werd slechts één persoon in het ziekenhuis opgenomen met klachten vanwege het coronavirus. Het gaat om een inwoner van West Maas en Waal. Vorige week werden er in de hele regio nog drie personen met het virus opgenomen in het ziekenhuis.

23 positief geteste personen in regio

Het totaal aantal besmette personen was in de afgelopen week 19. Inmiddels zijn er ook grote gemeenten als Ede (meer dan 100.00 inwoners) waar al een week tijd geen mannen of vrouwen positief zijn getest op het virus.

Ook van grote nieuwe brandhaarden in de regio is geen sprake. In de afgelopen week werden de meeste besmette personen getest in Sint-Anthonis. Dat waren er slechts drie. In heel Nijmegen werd in een week tijd slechts één persoon positief getest.