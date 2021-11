Twee fatale aanrijdingen met vrachtwagens in Amsterdam: meisje en verkeersregelaar komen om

Het meisje, van wie de leeftijd niet bekend is gemaakt, zat achterop een fiets in Amsterdam-Zuid, toen ze werd aangereden. Ze stierf in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De oorzaak van het ongeluk, dat rond 08.15 uur gebeurde ter hoogte van de De Boelelaan, is nog niet bekend.



Volgens de politie hebben veel mensen de aanrijding gezien gebeuren. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. Meerdere politie-eenheden doen momenteel onderzoek naar het ongeval.