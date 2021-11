Twee jaar en tbs voor man (31) die ex neerschoot in Didam: ‘Voortdurende stroom van geweld moet stoppen’

Update/Video Vrouw zwaarge­wond bij schietpar­tij in Didam, verdachte (30) aangehou­den

DIDAM - Aan de Nachtegaalstraat in Didam is vrijdagavond laat een schietpartij geweest. Daarbij is een vrouw zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Later in de nacht is de vermoedelijke schutter aangehouden.

