Twee keer kanker en nu MS, toch de Vierdaagse lopen • Lichaam Nederlander gevonden • LIVE Vierdaagse

Geen tijd gehad om het nieuws te volgen? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van maandag 17 juli.

ZORGEN OM STIJGING DODELIJKE ONGELUKKEN | Het aantal dodelijke ongelukken met schepen op de Nederlandse binnenwateren is vorig jaar enorm gestegen. Bij de beroepsvaart en de recreanten vielen in totaal maar liefst 21 dodelijke slachtoffers. De jaren daarvoor lag dit aantal rond de 5. Ook het aantal ongevallen nam toe.

HOLLEEDER IN GEHEIM BEHANDELD | De tot levenslang veroordeelde topcrimineel Willem Holleeder (65) heeft dit voorjaar enkele weken in het Leids Universitair Medisch Centrum gelegen met hartproblemen. Dat bevestigt zijn advocaat na berichtgeving van de Telegraaf. De ingrijpende behandeling die hij moest ondergaan, kon volgens medici niet worden uitgevoerd in het penitentiaire ziekenhuis van de gevangenis.

AANVAL OP KRIMBRUG | De Oekraïense geheime dienst SBU en marine zitten achter de aanval op de brug over de Straat van Kertsj, de zeestraat tussen de Krim en Rusland. Dat heeft een bron binnen de SBU aan persbureau AFP bevestigd. De brug is aangevallen met speciale ‘oppervlaktedrones’. Het Kremlin spreekt van een terreurdaad. Rusland trekt zich intussen terug uit de graandeal.

WAT BEZIELT DE VIERDAAGSELOPER | Veel mensen moeten er niet aan denken ooit de Vierdaagse te lopen: de vermoeidheid, de pijn en de drukte schrikt ze af. Toch zijn er jaarlijks zo’n 45.000 mensen die deze bezwaren voor lief nemen. Want voor hen zijn de voordelen groter dan de nadelen. Wat bezielt ze? We lopen met recordloper Willy Heij (80) die voor de 63ste keer mee gaat doen langs de tien redenen om de Vierdaagse te lopen.

LOTTE IS HET NIEUWE GEZICHT | Ze wilde niet in de horeca gaan werken. Toch is de 24-jarige Lotte Nijboer met ingang van augustus bedrijfsleider en het gezicht van restaurantschip ByWillem aan het Looveer in Huissen. ,,Het omgaan met gasten vind ik veel leuker dan ik dacht. Dat past bij mij.”

JUMBO-VISMA DOET AANGIFTE | Jumbo-Visma gaat aangifte doen tegen de toeschouwer die gisteren aan het begin van de vijftiende etappe een grote valpartij veroorzaakte. ,,Ik denk dat we dat verplicht zijn aan de renners die op de grond lagen. Niet alleen die van ons, maar ook van andere teams”, vertelt ploegbaas Richard Plugge tegen de NOS.

‘GEWOON VIERDAAGSE LOPEN | Alexander Heuvelman heeft het op zijn zachtst gezegd niet getroffen. Na twee keer kanker heeft hij nu MS. Zijn ziekte weerhoudt hem er niet van om samen met twee vrienden de Vierdaagse te lopen om geld op te halen voor het MS Fonds.

LICHAAM NEDERLANDER GEVONDEN | Het lichaam van een 39-jarige Nederlander is gevonden in een stuwmeer in de Amerikaanse staat Californië. De man gleed vorige maand van een glijbaan op een boot het water in, dreef af en verdronk. Dat laat de plaatselijke sheriff weten in een verklaring.

LIVE VIERDAAGSE | Vandaag kunnen deelnemers van de Vierdaagse weer hun startbewijs komen oppikken op de Wedren. De sfeer is goed op het terrein en ook in de binnenstad wordt het al gezellig druk. Volg alles op de voet in ons liveblog.

ZWARTE CROSS TREFT MAATREGELEN | De organisatoren van de Zwarte Cross zijn helemaal klaar met een groep ‘raddraaiers’ die denkt dat ontoelaatbaar gedrag bij het evenement hoort. Ze hopen de komende editie, die donderdag begint, het idee dat de Zwarte Cross een totale vrijplaats is, definitief uit de wereld te helpen. Daarvoor zijn maatregelen genomen én op voorhand gesprekken gevoerd met de officier van justitie.

MAN VRIJGESPROKEN VERKRACHTEN 12-JARIGE | Een nu 23-jarige man is vrijgesproken van verkrachting van een 12-jarig meisje uit Beuningen. Volgens de rechtbank in Arnhem ontbreekt daarvoor voldoende bewijs. Het Openbaar Ministerie had een celstraf geëist.

LIK-OP-STUKBELEID | De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch rekent erop dat de komende weken steeds meer dak- en thuislozen een gebiedsverbod krijgen opgelegd voor Musis en omgeving. Hij wil op die manier een einde maken aan de overlast die zij rond concertgebouw Musis veroorzaken.

