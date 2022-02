Twee keer raakte ik verzeild in een polonaise, gedwongen

Video Om vijf uur was er nog niets aan de hand, een half uur later ging het helemaal mis in Ochten: ‘Zag meteen dat er geen redden meer aan was’

OCHTEN - ,,Om vijf uur heeft iemand alles afgesloten en het licht uitgedaan; en was er niets aan de hand. Een half uurtje later pakte iemand nog even een tang in die hal en rook een verdachte lucht. En toen ging het helemaal mis.”

16:22