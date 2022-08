Twee keer zoveel parkeerplaatsen bij Posbank, maar auto wegzetten is daar niet gratis

Na Boekesteyn in ’s-Graveland, landgoed Haarzuilens in Utrecht en Hackfort in Vorden wordt de Posbank het vierde gebied van Natuurmonumenten waar bezoekers moeten betalen om te parkeren. Voor leden van Natuurmonumenten is dat gratis.



,,Zij dragen met hun lidmaatschap al bij aan het beheer en onderhoud van onze terreinen”, zegt boswachter Susanne Blommaert. Voor niet-leden is het parkeertarief 1,75 euro per uur. Een dagkaart kost 7 euro.