Twee mannen (20) omgekomen nadat ze met auto in water belanden

De slachtoffers zijn twee 20-jarige mannen uit Someren-Eind. De auto waarin zij zaten kwam rond 20.30 uur op zijn kop terecht in een waterbassin bij het grote kassencomplex, vlakbij de Kanaaldijk Noord. Nadat de slachtoffers door de brandweer uit het voertuig werden gehaald, zijn ze ter plaatse gereanimeerd en vervolgens in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hulp mocht echter niet meer baten. Beide mannen zijn aan hun verwondingen bezweken.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De specialisten van VOA (Verkeer Ongevallen Analyse) doen hier onderzoek naar. Verder is er op de plaats van het ongeval uitgebreid onderzoek gedaan naar sporen en zal de auto worden onderzocht op mogelijke technische mankementen.