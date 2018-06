Twee motorrijders komen om bij botsing bij tunneltje

Over de grens Daders vluchten in Audi A6 naar Nederland na plofkraak in Kleef

13:34 KLEEF - De entree van een bankgebouw in Kleef bij Nijmegen is vannacht zwaar beschadigd bij een plofkraak. Vier daders bliezen met behulp van onder meer een gasfles een pinautomaat op in het pand aan de Herzogstrasse. Daarna vluchtten ze in een zwarte Audi A6 naar Nederland, aldus de Duitse politie.