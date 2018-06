Twee Nederlanders omgekomen bij ongeluk in Amerika, onder wie man uit Deil

VELDHOVEN/DEIL - Bij een verkeersongeluk in de staat Oregon, in de Verenigde Staten, zijn drie medewerkers van ASML in Veldhoven omgekomen. Twee van hen komen uit Nederland, bevestigt het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De drie zaten in een auto die werd aangereden door een pick-uptruck.

Het ongeluk gebeurde voor het weekend, vlakbij de stad Salem. De drie werden van achteren aangereden en klapten daarna met hun auto op de voorganger.

Een woordvoerder van ASML bevestigt dat de drie vorige week zijn aangekomen in Oregon. Ze zaten samen in de auto toen het ongeluk gebeurde. Eén van hen kwam donderdag direct om het leven, de twee anderen overleden afgelopen weekend in het ziekenhuis waar ze zwaargewond naartoe waren gebracht. Onder die twee zwaargewonden was volgens de Statesman Journal ook Ronald Wall uit Deil.



Bij het Veldhovense bedrijf is geschokt gereageerd, aldus een woordvoerder. ,,We zijn hier enorm van geschrokken. We hebben contact met de familie en proberen elkaar hier te ondersteunen waar nodig'', zegt ze. Uit respect voor de familie doet het bedrijf verder geen mededelingen.

De andere omgekomen Nederlander is Tim Albers. Hij was actief bij Wielervereniging De Jonge Renner in het Brabantse Oosterhout.

'Tim was nauw betrokken bij de Jonge Renner MTB', staat te lezen op de website. 'Als gastheer voor nieuwe ouders en renners, bij de aanleg en ontwikkeling van parcours, als werver van sponsoring, contactpersoon van o.a. Warande en gemeente Oosterhout, Cross of the Crocus, MTB-tracks. Ook de rol van ouderbegeleider en deelnemer in diverse commissies werd met veel overgave ingevuld.'

Vlak voor het vertrek naar Oregon was Albers nog bezig met wielrennen, zo is te lezen in het in memoriam op de website. 'Timmie moest naar Amerika, voor zijn werk bij ASML. Maar voordat hij vertrok moest en zou hij nog iets regelen. Een setje wielen. Niet dat de oude versleten waren. Verre van. Maar hij moest iets anders.