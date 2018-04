Twee politiemannen aangehouden voor schenden ambtsgeheim

Roos kreeg een eetstoor­nis: 'elke dag een stapje, richting je eigen dood'

16:25 WINTERSWIJK - Roos van Bree houdt een dagboek bij van haar verblijf in een eetstoorniskliniek. Een heftig inkijkje tijdens de strijd tegen 'een monster in haar hoofd'. ,,Geloof me, een eetstoornis gaat niet over eten."