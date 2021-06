Tweede editie veelbesproken Democratiefestival in Nijmegen verplaatst naar 2022

Baudet krijgt antwoord: Democratie­fes­ti­val Nijmegen kostte 158 euro per bezoeker

11 oktober NIJMEGEN - Het Democratiefestival in Nijmegen heeft per bezoeker 158 euro gekost. Rijk en provincie legden in totaal iets meer dan 1 miljoen euro neer voor het tweedaagse festival op het eiland Veur Lent vol maatschappelijke debatten, afgewisseld met luchtig vermaak.