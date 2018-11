Tweede Kamer: stop direct met stort baggerslib in plassen

Twee slachtof­fers bij schietpar­tij in Enschede

16:49 ENSCHEDE - In een woning aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede heeft dinsdag een schietincident plaatsgevonden. De politie is met een tiental auto's aanwezig. Er is ook een ambulance op het incident afgekomen. De woning is afgezet met schermen. Er zijn twee slachtoffers gevallen. Over de toestand van de slachtoffers wil de politie nog niks zeggen.