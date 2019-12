Tweede Kamer wil over half jaar verbod op varend ontgassen op de rivieren

Kamermotie

De Tweede Kamer wil echter dat de bemanning op de schepen en burgers op de wal niet meer worden blootgesteld aan deze stoffen. De de regering moet alles op alles zetten om hier al per 1 juli volgend jaar een eind aan te maken. De Kamer stemde deze week in met een motie van de SP, gesteund door Partij voor de Dieren en GroenLinks, met deze strekking. De minister wil nu nog niet reageren op de motie. Binnenkort stuurt ze hierover een brief aan de Kamer.

In Gelderland is sinds 2017 een provinciaal verbod van kracht om de tankers varend te ontluchten, maar dat is volgens de minister niet van toepassing op de rivieren die onder toezicht van het Rijk staan, zoals Waal, Rijn en IJssel. Wel zijn dit jaar de landelijke regels voor het varend ontgassen in dichtbevolkte gebieden, en bij sluizen en bruggen strenger geworden.

Schepen volgen

De SP voerde in juli in Gelderland een speciale campagne. De partij kondigde daarbij aan vierhonderd tankschepen via een speciale website te volgen om zo te kunnen zien of die varend ontgassen. Daar is het niet van gekomen, zegt Marij Feddema nu, SP-raadslid in Nijmegen. Die website mag daarvoor niet gebruikt worden, in verband met de privacy van de schippers. ,,Bovendien willen we de schippers niet aan de schandpaal nagelen, maar de bedrijven die hiertoe opdracht geven.”