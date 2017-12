Tweede tussenstand Serious Request bekend: €1.173.214

Update 'Nederlander die in Thailand vastzit om dubbele moord komt uit Arnhem'

19:46 ARNHEM - De Nederlander die in Thailand is opgepakt op verdenking van moord op een 57-jarige vrouw en haar 30-jarige zoon is de 53-jarige René M., melden verschillende Thaise media. Volgens de Facebook-pagina van M. komt hij uit Arnhem.