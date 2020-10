Tweelingbroers blijven ook na dood van Jos onafscheidelijk: ‘Voel me nog steeds één met hem’

poll ‘We gaan ons pas écht aan de coronamaat­re­ge­len houden als er weer veel mensen doodgaan’

8:37 Door ons eigen gedrag zijn we in sneltreinvaart in een tweede coronagolf beland. Dat zeggen gedragspsycholoog Lotte Spijkerman en GGD-arts Ashis Brahma. ,,Pas als er weer veel doden vallen voelen mensen de urgentie om te handelen.”