Twijfels bij experts over bijtwonden moeflons De Hoge Veluwe: ‘Kan net zo goed van hond zijn’

UPDATE/VIDEO Zware gevechten in straten van Afghaanse stad Kunduz, ‘stad nu in handen van Taliban’

12:04 De Afghaanse stad Kunduz is in handen van de Taliban, na zware gevechten vanochtend tussen Afghaanse veiligheidstroepen en de moslimextremisten. Dat meldt persbureau AFP. ,,Kunduz is gevallen. De Taliban hebben alle belangrijke gebouwen van de stad overgenomen", zei een correspondent van het persbureau.