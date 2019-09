Uddel rouwt: in vier dagen tijd zijn twee jonge inwoners verongelukt

Uddel is ongenadig hard getroffen door het noodlot. In vier dagen lieten twee jonge inwoners (19 en 26) het leven door een verkeersongeluk. Het dompelt het 3275 zielen tellende dorpje bij Apeldoorn in diepe rouw.

Op maandagmiddag kun je in hartje Uddel niet terecht voor een frikandel of patatje met. Toch is er vandaag rond half drie geen plekje meer vrij op de parkeerplaats van cafetaria De Viersprong. Ook in de directe omgeving staat het vol met auto's en fietsen.

Frontale botsing

Het halve dorp is uitgelopen om in de Hervormde Kerk afscheid te nemen van de negentienjarige dorpsgenoot die afgelopen dinsdag bij een frontale botsing op de provinciale weg richting Harderwijk om het leven is gekomen.

De drukte in het centrum staat in schril contrast met de haast serene rust net buiten het dorp. Al maakt dat de situatie aan het Uddelerveen er niet minder triest op. In de wat flauwe bocht net na het uitrijden van de gemeente Apeldoorn heeft een 17-jarige bestuurder vrijdag rond 21.30 uur de macht over het stuur verloren. Zijn 26-jarige bijrijder heeft dat uiteindelijk met de dood moeten bekopen.

Gehavende boom

Resten rood-wit politielint, wat glassplinters en bovenal een gehavende boom herinneren aan het drama. Opvallend: er liggen geen bloemen. ,,Dat past niet bij onze behoudende gemeenschap", verklaart een omwonende, die niet met haar naam in de krant wil.

,,Nu is het rustig, maar zaterdag was het een komen en gaan van mensen. Want iedereen kent elkaar hier”, zegt ze. ,,Dat er zo kort na elkaar twee jonge mensen omgekomen zijn, is verschrikkelijk. Het heeft ook echt zijn weerslag op het dorp. Zelfs in de winkel is het stil.”

Volledig scherm © Arnoud Heins

Timide

Dat beaamt Reinier Schouten, bedrijfsleider van de Coop. ,,De mensen zijn momenteel inderdaad erg timide en als ze in groepjes praten gaat het maar over één ding. Ik kende deze jongens niet persoonlijk. Maar iedereen heeft ook wel een familielid dat een van de twee kent. Dit hakt er echt in. Het gebeurt wel eens één keer, maar twee keer binnen een week... En ook nog van dezelfde kerk.”

Dat het deze bocht mis is gegaan, is volgens omwonenden al net zo uitzonderlijk. ,,Hoewel de weg uitnodigt tot te hard rijden, is hier in de tientallen jaren die we hier wonen nog nooit een ongeluk gebeurd.”

Volledig scherm . © Arnoud Heins

Rijbewijs

Over de toedracht ervan doen uiteenlopende verhalen de ronde. Zo zijn er geluiden dat de zwaargewond geraakte bestuurder nog geen rijbewijs heeft. Drie dagen na het ongeluk zegt de politie daar, net als over de oorzaak van het ongeluk, nog geen uitspraken over te kunnen doen.

De wet schrijft voor dat een 17-jarige die het roze papiertje bezit alleen achter het stuur mag plaatsnemen als de bijrijder minimaal 27 jaar is, tenzij diegene een rijinstructeur is.