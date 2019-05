Uit de examenbanken: ‘Ik schrok wakker door de examens’

Jara Wijshake (vmbo-k): ‘Ik moet wakker blijven’

Jara (16) uit Wijchen: ,,Ik had mijn leerboek nog niet opengeslagen of ik viel al in slaap. Of ik de stof nou zó saai vind? Nee. Ik bleek de ziekte van Pfeiffer te hebben. Daar kwam de dokter vorige week achter. Heel vervelend zo vlak voor de examens. Goed rusten wordt voor mij belangrijker dan veel leren. Maandag heb ik al een digitaal examen Engels gehad. Ging best goed. En ik ben nog wakker gebleven ook!’’