Uitbreiden van de Vierdaagsefeesten kan best

Plastisch chirurg Sandra Jongen: ‘Dit jaar opvallend veel jonge kinderen opgenomen met brandwon­den’

8:17 Plastisch chirurg Sandra Jongen (55) heeft het druk. In juni kwamen er opvallend veel kinderen binnen in het Brandwondencentrum in Groningen. ,,In de zomer neemt de drukte toe vanwege het buitenleven.’’