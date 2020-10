Uiterst zeldzame en niet te betalen spullen gejat uit oorlogsmuseum, eigenaar zwaar aangedaan

Voor 125 euro weet je in deze Betuwse teststraat binnen een half uur of je corona hebt

13:40 VALBURG/HAALDEREN - Twee dagen oud en nu al populair. Dat is de Betuwse Teststraat. Bij Watergoed in Valburg kun je voor 125 euro binnen een half uurtje weten of je corona hebt of niet. ,,Mensen zijn blij dat ze snel helderheid krijgen.”