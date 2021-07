Uitgaansleven baalt van kabinetsbesluit: ‘Dit gaat een hoop teleurgestelde mensen opleveren’

NIJMEGEN/ ARNHEM/ HEELWEG/ GROENLO - Het kabinet trapt op de rem: om het coronavirus terug te dringen, ziet het er naar uit dat in de horeca vanaf vannacht de sluitingstijd weer op 24.00 uur wordt gezet. Ook worden feestjes in nachtclubs - zonder zitplaatsen - weer geschrapt. Hoe valt dat links en rechts in Gelderland?

Koos Hornman, woordvoerder Doornroosje in Nijmegen, spreekt van ‘het waren twee fantastische weken’. Het poppodium heeft vanavond een uitverkocht QR-evenement op de planning staan: WTF Return of the Rave.

,,We houden er sterk rekening mee dat er een streep gaat door onze evenementen met testen voor toegang, te beginnen met die van vanavond. We hebben ook best veel 1,5 meter concerten gepland staan de komende tijd.”

,,Het is afwachten of die wel kunnen doorgaan. En of we testen-voor-toegang evenementen kunnen omzetten naar een 1,5 meter event. Dat wordt een heel gepuzzel. Alleen al de vraag wat je dan moet doen met al die extra verkochte kaarten. Dit gaat een hoop teleurgestelde mensen en artiesten opleveren.”

Quote Waarom heeft minister De Jonge niet die periode van veertien dagen ingesteld, om het vaccin goed zijn werk te laten doen? Erwin de Roo van dancing City Lido

‘Dansen met Janssen’

Robert Venderbosch van dancing De Radstake in Heelweg (Achterhoek): ,,Het valt met de oplopende besmettingscijfers te begrijpen dat wij de tent weer moeten sluiten. Wat mij vooral steekt is dat de minister (Hugo de Jonge, red.) hiervoor vooral allereerst zelf verantwoordelijk is.

‘Dansen met Janssen’ direct na een vaccinatie werd door hem toegestaan, tegen het advies van deskundigen. Hij sloeg de waarschuwingen in de wind om goede voorlichting te geven. Hou je eerst twee weken gedeisd. dat had de boodschap moeten zijn.”

Volledig scherm Controle van de QR-code bij Radstake in Heelweg. © Jan Ruland van den Brink

,,Met die houding heeft hij mijn personeel en onze gasten in gevaar gebracht. Met als gevolg ruim twintig besmettingen. Dat neem ik de minister zeer kwalijk. Gelukkig hoef ik niet mijn gehele bedrijf te sluiten. Dat was een nog veel grotere ramp geweest. Het restaurant blijft open, de afhaalbuffetjes lopen door. Ik mag hopen dat van deze miskleun iets wordt opgestoken.”

Zagen bui hangen

Wesley Berendsen, bedrijfsleider danstent Loft in Arnhem: ,,Het is heel jammer, net nu we er weer even aan hebben mogen ruiken. Maar we zagen de bui al wel hangen hoor. We hebben ook al nagedacht over wat we dan gaan doen. Ons plan B is het lounge-idee: rustig zitten met een waterpijpje erbij. Die waterpijpen hebben we voorheen al eens gebruikt en we gaan ze nu maar weer afstoffen.”

,,We zijn onderhand erg gewend geraakt aan dat continu moeten schakelen. Sluiten om twaalf uur, dat had ik trouwens niet verwacht. Ik dacht eerder dat we ’s nachts open zouden mogen blijven, maar met een maximaal aantal bezoekers.”

Nachtbrakerskroeg

Frank van de Laak, eigenaar ’t Paleis in Nijmegen, een typische nachtbrakerskroeg: ,,Ik sta er niet van te kijken. Dan valt twaalf uur nog mee, want het had ook tien uur kunnen zijn, of helemaal dicht. Eerder sluiten is natuurlijk een maatregel van lik mijn vestje.”

Volledig scherm Café 't Paleis in de Nijmeegse Benedenstad krijgt na de brand de schilderijen weer terug. © Paul Rapp

,,Het gaat erom dat mensen met vervalste QR-codes binnenkomen en dan maakt het niet uit of je binnenkomt om twaalf uur of om vier uur. Het zijn vooral jongeren die dat doen. Bij mij speelt dat niet. Mijn publiek is 35 jaar en ouder en die zijn over het algemeen al netjes twee keer gevaccineerd. Ik heb een bruine kroeg waar mensen komen afzakken. Deze maatregel gaat mij dus veel omzet kosten.”

Even aankijken

Remco Ubeda van Bloopers in Arnhem: ,,Voor ons verandert er niets, want wij waren nog niet open ’s nachts. We hadden ervoor gekozen om dat gefaseerd te doen. Ons voornemen was om in augustus weer ’s nachts open te gaan. Ik vond het snel gaan met de versoepelingen. Ik kijk het liever even aan, dacht ik toen.”

,,Een vooruitziende blik, ja. We doen nu alles met zitplaatsen en omdat we het geluk hebben dat we op een hoek zitten, en een extra terras hebben kunnen maken, is onze zitcapaciteit ruimschoots voldoende.”

Achtbaan

Erwin de Roo van dancing City Lido in Groenlo: ,,Ik ben zwaar teleurgesteld. We zitten in een soort van achtbaan. Opeens mochten we naar binnen, de disco mocht open. Nu moeten we weer schakelen. Ik denk aan een buiten-setting met terrasjes en overkappingen. Maar of dat logistiek haalbaar is? Zie die tafeltjes en stoeltjes nu nog maar te regelen? Weer een flinke uitdaging."

,,Dat ‘dansen met Janssen’-verhaal blijft in mijn hoofd rondzingen. Waarom heeft minister De Jonge niet die periode van veertien dagen ingesteld, om het vaccin goed zijn werk te laten doen? Dat had veel veel leed kunnen voorkomen. Helemaal waterdicht zal het systeem van Testen voor Toegang volgens mij nooit zijn. Het werkt wel goed. De minister heeft het met zijn te laconieke houding bij de aftrap zelf om zeep geholpen.”