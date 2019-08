Uitgever en auteur Paul Kluwer (87) overleden

Die liefde, dat was ‘zijn’ Anke. De vrouw van wie hij overtuigd was dat hij haar al langer kende, want Kluwer geloofde in reïncarnatie. In een interview met deze krant liet hij weten haar te kennen uit vorige levens. ,,Onder meer van een klooster in Frankrijk. Ik was een monnik, zij een kruidenvrouwtje. In dit leven hebben we elkaar ontmoet tijdens de studie psychologie.” De zaterdag voor zijn overlijden was het stel 65 jaar getrouwd, een briljanten huwelijk.