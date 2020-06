Uitstekend dat Zwarte Piet verdwijnt?

Jouw MeningDe grote Gelderse steden doen Zwarte Piet in de ban. Zowel in Nijmegen als in Arnhem is het zwart geschminkte hulpje van Sinterklaas niet langer welkom. Dat wil tenminste een meerderheid van de gemeenteraad in beide steden. Dit vanwege de racistische karikatuur van Zwarte Piet.