Ultieme liefdesdroom van Sebastian (34) en zijn vriendin werd nachtmerrie: ‘We gingen door een hel’

video Toon (35) heeft een van de spectacu­lair­ste banen van Nederland: ‘Er zijn monteurs die zeeziek worden’

4 september Het is misschien wel de spectaculairste baan in Nederland: windturbinemonteur. Dagelijks klimmen tientallen stoere technici in windturbines om op 100 meter hoogte hun werk te doen. Toon Gerritsen van Pure Energie is er één van. ,,Ik ben geen fan van grote hoogtes.”