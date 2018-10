Undercoveragenten in touringcar schrijven voor ruim 100.000 euro aan boetes uit

De politie reed met een touringcar door Oost-Nederland, waarmee ze zicht had op wie achter het stuur belde of appte.

De overtreders (dinsdag 147, woensdag 180 en donderdag 137) werden bestraft voor ‘afleiding’. Het vasthouden van een telefoon is daarvoor genoeg. Gebruik is niet noodzakelijk. Het bedienen van een telefoon in een houder is wel toegestaan.