Uren na het vinden van Renées levenloze lichaam barst politieagent Richard onder de douche in tranen uit

Met video's ‘Jojo’ Nyck de Vries kijkt terug op ‘solide’ weekend: ‘Geen misstappen gezet op moeilijk circuit’

Nyck de Vries heeft naar eigen zeggen een “solide weekend” gehad in Monaco, maar tevreden was de Nederlandse Formule 1-coureur van AlphaTauri niet. De Vries finishte na 78 rondes buiten de punten op de twaalfde plaats. Vanaf die positie was hij ook aan de race begonnen.