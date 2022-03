Uren wachten op ‘baboesjka’ op de grens tussen Oekraïne en Polen, maar de bus moet écht gaan

Nog drie minuten en dan moeten we echt weg. Uren en uren is ‘baboesjka’ al bezig om de grens tussen Oekraïne en Polen over te komen. Ze is te voet, met twee grote koffers, maar dat is het probleem niet: er staan rijen, lange rijen. ,,Nog tien minuten, dan is ze er”, heeft de 43-jarige Yulia Savytska dan al urenlang zo ongeveer om het kwartier gezegd.