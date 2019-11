Utrechter krijgt 18 maanden cel en tbs voor aftuigen en wurgen van zwangere vriendin uit Barneveld

Een woordenwisseling in de auto mondde vorig jaar september uit tot een zeer heftige geweldsuitbarsting waarbij A. zijn toen zeven weken zwangere vriendin schopte en sloeg, haar kopstoten zag en zelfs de aanstaande moeder van zijn kind probeerde te wurgen. Ook zou hij in zijn razernij het hoofd van de nu 25-jarige Barneveldse meerdere keren tegen de buitenkant van het voertuig hebben geslagen. De jonge, zwangere vrouw wist na een half uur te ontkomen door achter het stuur te kruipen, de deuren op slot te doen en weg te rijden. De vrouw hield er onder meer een gebroken oogkas aan over.

Blauwe plekken

Ze vluchtte naar haar ouderlijk huis in Barneveld. De moeder en een tweelingzus omschreven eerder al dat ze onder het bloed en de blauwe plekken zat. In het ziekenhuis werden een gebroken kaak, gekneusde pols en andere verwondingen vastgesteld.

Enorm berouw

De Barneveldse is intussen bevallen en heeft zich tot verdriet van haar familie met A. verzoend. Inmiddels woont ze met haar zoontje bij de ouders van A. en bezoekt ze hem geregeld in de gevangenis. Tijdens de inhoudelijke behandeling verscheen Abdul A. in driedelig pak met stropdas en gladgekamde haren in de rechtbank en betuigde daar spijt aan zijn schoonfamilie. ,,Ik heb enorm berouw. Mijn enige houvast is dat zij mij in elk geval gelooft’’, aldus A tijdens de zitting.