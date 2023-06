Uur vertraging op A50 vanaf Grijsoord richting Ewijk door defecte vrachtwagen

Oorlog Oekraïne LIVE | Poetin: ‘Eerste nucleaire wapens overgedra­gen aan Belarus’

Rusland heeft zijn eerste nucleaire wapens overgedragen aan buurland Belarus. Dat maakte president Vladimir Poetin vrijdag bekend op een economisch forum in Sint-Petersburg. Eind maart had hij al laten weten Russische kernkoppen naar zijn bondgenoot te zullen brengen. Met de ‘tactische’ kernwapens, die een kleiner bereik hebben dan ‘strategische’, wil Moskou druk uitoefenen op de westerse landen binnen de Navo, die Oekraïne steunen. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.