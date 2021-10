Uw nieuws van om de hoek als foto in de krant? Dat kan op de Onder Ons-pagina’s

REGIO - De fotopagina Onder Ons keert terug in De Gelderlander . Daarmee biedt deze krant wekelijks een blik op al die plekken in de regio waar mensen bij elkaar zijn, nu dat weer kan.

Een barbecue met de straat, een uitje met de vereniging, zestig jaar getrouwd of een collega die tientallen jaren in dienst is. Dit ‘nieuws van de om hoek’ wordt in de rubriek Onder Ons gevangen in een foto.

Met de fotopagina zet De Gelderlander dit nieuws in de schijnwerpers. ,,Een feestje in de buurt, een huwelijksviering, onderscheiding van vrijwilligers of een gezellig uitstapje met de club. Dat is allemaal heel belangrijk voor de mensen die daarbij betrokken zijn. Dat geven wij graag een plek in onze krant”, zegt hoofdredacteur Joris Gerritsen.

Aandacht voor de kleinere plaatsen

Een speerpunt voor deze krant is dat alle plaatsen in het verspreidingsgebied regelmatig terugkomen in De Gelderlander. ,,Dus ook de kleinere plaatsen, die mogen niet ondergesneeuwd raken. Want daar wonen veel van onze lezers. En die mensen willen ook weten wat er in hun eigen dorp gebeurt”, zegt Gerritsen.

Volledig scherm Voorbeeld van een Onder Ons-pagina, met onder meer medaillewinnaars bij een sportclub, een 70-jarig huwelijk, terugplaatsen van een grenssteen door vrijwilligers en de overhandiging van een cheque aan een zangkoor. © De Gelderlander Daar waar zij ‘onder ons’ iets vieren, iets samen doen of gewoon gezellig niets doen, al dan niet met een borreltje erbij.



Een foto insturen kan per direct. Het e-mailadres waar u de foto heen kunt sturen, vindt u in de tekstregel bovenaan de eerste pagina van het tweede katern, het editiekatern. De foto moet scherp zijn, ongeveer 1 mb groot en rechtenvrij. Denk ook aan een korte toelichting: wie zijn de mensen op de foto, waarom zijn ze bij elkaar en wie heeft de foto gemaakt.



De redactie maakt een selectie uit de ingezonden foto’s. De eerste Onder Ons-pagina staat dinsdag 19 oktober in alle edities.