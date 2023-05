Vaasje van oma laten taxeren in Wijchens kasteel • Derde verdachte fatale steekpartij aangehouden

Nieuws UpdateDagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag: Het tv-programma Tussen Kunst en Kitsch was gisteren in Wijchen en een derde verdachte is vandaag aangehouden voor de fatale steekpartij in Lent.