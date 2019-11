Vader (50) na seks met meisje op swingers-feestjes in Beekbergen: ‘Nooit gedaan als ik wist dat ze 14 was’

Slachtof­fer ‘kopschop­pers’ kermis Groesbeek verbijs­terd over koers OM: ‘Heel moeilijk te verteren’

19:32 GROESBEEK - Voor het slachtoffer van de mishandeling tijdens de Kermis Groesbeek in 2013 is het moeilijk te verteren dat de vier daders in hoger beroep vrijuit gaan. Vooral omdat het Openbaar Ministerie niet wil toelichten waarom het zich terugtrekt uit het hoger beroep.