Vader en zoon vechten in de supermarkt, omdat ze geen bier mogen kopen

Forum maakt geheime opnames op Haagse prikplek: GGD woedend over beschuldi­ging van misstanden

Forum voor Democratie heeft in het geheim opnames gemaakt bij vaccinatielocaties van GGD Haaglanden. Het filmpje, dat onder meer in het oude Rode Kruis Ziekenhuis in Den Haag is gemaakt, laat volgens de partij misstanden zien bij het vaccineren van tieners. De GGD is woedend.

11:35