Vakantieparkengigant Peter Gillis krijgt boete van half miljoen euro in de bus van gemeente

Spraakma­ken­de eigenaar Vakantie­park Arnhem breidt imperium uit en koopt camping Slot Cranendon­ck

1 december ASTEN - Recreatiebedrijf Oostappen Groep uit Asten heeft een elfde park aan het eigen arsenaal toegevoegd: Slot Cranendonck in Soerendonk. Oostappen neemt het park over van de familie Vossen. De heropening is op 20 maart volgend jaar. Oostappeneigenaar Peter Gillis is blij met de nieuwe aanwinst.