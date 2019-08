Vakantietijd trekt extra zware wissel op politie

Dat blijkt uit navraag bij drie grote politievakbonden en agenten uit de regio.



Volgens de ACP, Nederlandse Politiebond en ANPV merken mensen nu nog weinig van de onderbezetting in de zomer. Al blijven aangiftes met ‘minder prioriteit’ langer liggen, melden de bonden en agenten. Zij bezweren dat de veiligheid niet in het geding is.



Dat de politie al langer krap zit qua personeel, is geen geheim. In de zomermaanden is de capaciteit nog eens zo’n 5 tot 10 procent minder dan normaal, schat voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP. De oorzaak laat zich raden: ook agenten hebben behoefte aan vakantie.