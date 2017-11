Vakbonden leggen zich niet neer bij sluiting Siemens in Hengelo

videoHENGELO - Vakbonden CNV Vakmensen, FNV Metaal en Vakbond De Unie noemen de sluiting van Siemens in Hengelo 'een drama'. FNV en De Unie willen zich niet bij voorbaat neerleggen bij de sluiting van 'een strak en efficiënt ingericht bedrijf dat zwarte cijfers schrijft', aldus Sjerp Holterman van Vakbond De Unie.

De internationale top van Siemens maakte donderdag bekend de vestiging in Hengelo te sluiten. Bij deze vestiging werken 600 mensen. Het is een mokerslag voor het personeel.

CNV

CNV zegt zich in de onderhandelingen eerst toe te willen spitsen op het zoveel mogelijk behouden van werkgelegenheid. 'En pas daarna op een eerlijke compensatie voor het verlies van banen', aldus CNV. Bestuurder Gerard van der Molen van CNV Vakmensen wil graag op korte termijn om tafel met Siemens.

Hij noemt het dramatisch dat 600 mensen hun baan verliezen. "Dit raakt de regio hard. Dat de crisis voorbij is helpt en dat de vraag naar personeel groeit, helpt nog méér natuurlijk. Maar het blijft de vraag of de mensen die bij Siemens werken daar allemaal van kunnen profiteren", zegt Van der Molen, waarmee hij doelt op het relatief hoge aantal 50-plussers dat in Hengelo werkt.

"50-plus en 55-plus blijft toch de werkzoekende met minder royale kansen op ander werk. Dat zullen we in de onderhandelingen over het compenseren van dit sluitingsbesluit natuurlijk meenemen", aldus Van der Molen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm © ANP

FNV

Vakbond FNV noemt de sluiting 'een drama voor de mensen van Siemens, maar ook voor de hele regio Twente'. Jan Wit, bestuurder FNV Metaal: "Vele toeleveranciers zijn afhankelijk van het bedrijf. We betreuren zeer dat het besluit is genomen en dat de werknemers de laatsten zijn die worden ingelicht."

FNV gaat volgende week in gesprek met de directie van Siemens. "Wij moeten nog vernemen wat alle argumenten zijn voor deze besluitvorming. Belangrijk is werkgelegenheid; wij willen natuurlijk zoveel mogelijk werkgelegenheid voor de mensen bewaren", aldus Wit.