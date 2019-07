Vaker huisverbod na geweld binnen gezin

Een tijdelijk huisverbod wordt opgelegd bij zwaardere gevallen van huiselijk geweld, waarbij sprake is van dreigend, ernstig of onmiddellijk gevaar voor een van de betrokkenen.



In Gelderland en Noordoost-Brabant werden in 2018 ruim 300 mensen bestraft met zo’n huisverbod. Met name in de regio Noordoost-Gelderland, de regio waar de Achterhoek onder valt, was er een forse stijging. Hier werden bijna 100 huisverboden uitgedeeld.



Een jaar eerder waren dat er 70. Ook in Gelderland-Midden (Arnhem en Ede) en Noordoost-Brabant (Cuijk) steeg het aantal huisverboden. In Gelderland-Zuid (Nijmegen en Tiel) werden er iets minder verboden opgelegd.