Valentijnsdag is te commercieel, ik vier het niet

Los Angeles Rams verslaan Cincinnati Bengals in finale Super Bowl

De Los Angeles Rams hebben voor de tweede keer in de geschiedenis de Super Bowl gewonnen. Het American footballteam versloeg in eigen stadion, in de staat Californië, de Cincinnati Bengals met 23-20. De laatste keer dat de Rams de Super Bowl wonnen, was 22 jaar geleden. Destijds speelde het team nog in de stad St. Louis.

