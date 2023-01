Valt jouw wintersport door de hoge temperaturen in het smeltwater?

Online wemelt het van de beelden van mensen die er maar het beste van maken. Een skiliftje over smal sneeuwpaadje dat is neergelegd in een dor landschap, of een bijna ijzig stukje sneeuw in het gras. Anderen moeten de ski’s uitdoen en een stuk van de berg aflopen, om van het ene stuk sneeuw naar het andere te komen. Een echt wintersportgevoel krijg je er niet van. In Frankrijk is momenteel de helft van alle skipistes gesloten.