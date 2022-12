Van catwalk naar bouwplaats • Renkumse volkszanger Ferry Nice komt om bij ongeval

Eindejaarsoverzicht februariDe laatste week van het jaar is ook de week van het terugkijken naar het nieuws dat ons allemaal heeft beziggehouden. Daarom ook in De Gelderlander een overzicht met een selectie van het nieuws per maand. Nu februari: wereldnieuws over Oekraïners die op de vlucht slaan voor het oorlogsgeweld, maar ook kleiner leed van Mieke en Cor die hun woongenot vergald zien door een 3 meter hoge muur.

De enorme files in Kiev zeggen alles over de angst. Het is plots oorlog met Rusland, veel Oekraïners willen weg. Correspondent Joost Bosman over een dag vol verbijstering.

Internationale rouw om overlijden Marokkaanse kleuter Rayan (5). Zowel in als buiten Marokko leven mensen mee met de nabestaanden van de 5-jarige kleuter Rayan, wiens lichaam na een dagenlange reddingsoperatie uit een diepe put werd gehaald. Onder anderen de Franse president Emmanuel Macron en premier Naftali Bennett van Israël betuigen hun medeleven.

De man die in de Apple Store aan het Amsterdamse Leidseplein urenlang mensen gegijzeld houdt, is een 27-jarige Amsterdammer. Hij dreigt zichzelf op te blazen en legt tijdens de gijzeling zelf contact met de politie om 200 miljoen euro aan cryptovaluta en een vrijgeleide uit het pand te eisen. Doordat de gijzelaar, die met een wapen wordt bedreigd, vlucht, wordt de gijzelnemer opgepakt.

Ondernemer en lobbyist Sywert van Lienden (31) wordt aangehouden vanwege de mondkapjesdeal waaraan hij miljoenen verdient. Ook twee andere verdachten die betrokken zijn bij de Stichting Hulptroepen Alliantie zitten vast. Nu een aangekondigd strafrechtelijk onderzoek in een stroomversnelling komt, raakt Van Lienden verder in het nauw.

Renkumse volkszanger Ferry Nice komt om bij ongeval in Beek: ‘Onwezenlijk, oneerlijk, niet te begrijpen…’ De man die bij een ongeval in Beek om het leven is gekomen, is de 57-jarige volkszanger Ferry Sijben uit Renkum. Hij is in de regio bekend als Ferry Nice. Sijben was een zanger van het Nederlandse lied.

Eerst paradeerde hij nog voor Armani op de Milanese catwalk, nu sleept hij in zijn bouwkloffie weer met zware buizen. Timo Pan, steigerbouwer uit Alkmaar, maakt opeens carrière als model. ‘Ik twijfelde eerst: moet ik dit wel doen?’

Mieke en Cor hebben plotseling een muur van meer dan 3 meter hoog naast hun huis: ‘Uitzichtloze situatie.’ Ze voelden zich de koning te rijk in hun opgeknapte huis, Mieke van Gog (66) en Cor Segeren (72) uit Deurne. Tot een nieuwe buurman ineens een muur optrok van bijna twintig meter lang en 3.20 meter hoog. Een paar meter verwijderd van hun huis. ,,Een vergunningsvrije aanbouw. En die stond nergens op de tekeningen.”

Veluwse vrienden Bram (18) en Robbin (19) maken de reis van hun leven, tot het noodlot toeslaat: ‘Ik troost me met de gedachte dat hij gelukkig was op deze reis.’ Bram (18) uit ’t Harde en Robbin (19) uit Nunspeet genieten volop van hun reis door Peru als het noodlot toeslaat. Samen met vijf anderen zitten ze in een vliegtuigje dat neerstort. Niemand overleeft de crash. ,,Ik troost me met de gedachte dat hij gelukkig was op deze reis.”

