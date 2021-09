Van de fan tot de F1-fotograaf en de coureur: zij kunnen niet wáchten op Zandvoort-spektakel

Coronavirus LIVE | Nederland kleurt rood op Europese corona­kaart, tientallen klassen alweer thuis in regio Noord

19:43 In Amsterdam zitten al tientallen schoolklassen thuis doordat er leerlingen besmet bleken met het coronavirus. De scholen in de hoofdstad zijn vorige week maandag begonnen, zoals in de hele regio Noord. Ook in de regio zijn al vele klassen naar huis gestuurd. Voor de tweede dag op rij zijn meer dan 2800 mensen positief getest op het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen woensdagochtend en donderdagochtend 2821 meldingen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.