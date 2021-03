Van der Staaij (SGP) vreest grote verdeeldheid om coronapaspoort: ‘Gij zult u laten vaccineren, daar zijn wij scherp op tegen’

bekijk hier het hele interview op video Rutte haalt snoeihard uit naar rechts: geen coalitie met Baudet die ‘homofobe, racisti­sche troep’ verspreidt en ‘wegloper’ Wilders

5 maart ARNHEM/ DEN HAAG - Nee, hij is niet te vermurwen. Mark Rutte blijft erbij dat hij niet met de PVV van Geert Wilders of Forum voor Democratie van Thierry Baudet gaat regeren. Veel lezers van De Gelderlander stuurden een vraag in waarin ze de VVD-lijsttrekker annex premier vroegen dat toch te doen. Want door die twee partijen uit te sluiten, sluit hij ook hun kiezers uit, was hun argument.