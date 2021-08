Van dienstplicht tot Dutchbat: ‘Met minimale middelen hebben we het maximale gedaan’

De Detmerskazerne in Eefde is ruim 25 jaar later nog altijd bekend terrein voor Nijmegenaar Dennis Keizers en zijn Friese maat Edo van den Berg. De mannen behoorden in de jaren 90 tot de laatste lichtingen dienstplichtigen, voor de opkomstplicht in 1996 definitief werd opgeschort.



,,Ik kwam hier in 1993 op en toen waren ze de diensttijd al aan het afbouwen”, herinnert Keizers (46) zich in de voormalige officiersmess van de kazerne, waar nu het Veteranen Ontmoetingscentrum is gevestigd. ,,Wij waren de eerste lichting die nog maar negen maanden hoefde, in plaats van twaalf.”