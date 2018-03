Van Dijk vertrekt als gedeputeerde van de provincie Gelderland

Update Nederlandse gevangene kost 250 euro per dag

11:55 Mensen die in een Nederlandse gevangenis zitten kosten veel vergeleken met die in andere Europese landen. Met 250 euro per dag neemt Nederland na San Marino (708 euro), Zweden (359) en Noorwegen (344) de vierde plek in in Europa. Het gemiddelde is 51 euro. Gedetineerden kosten met 6 euro per dag het minst in Moldavië.