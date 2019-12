Van een razzia in Arnhem tot bommenwerpers boven Lichtenvoorde - al veel inzendingen ‘WOII in foto’s’

In drie weken tijd hebben Gelderlanders ruim zestig afbeeldingen ingestuurd voor het project ‘WOII in foto's’. En dat heeft al unieke beelden van onder meer evacuaties, onderduikers, en schuilkelders opgeleverd.

Vanwege 75 jaar vrijheid is het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Niod) in alle provincies op zoek naar bijzondere foto’s uit de oorlogstijd. Iedereen in Nederland kan oude beelden insturen, bij voorkeur ‘onontdekt’ materiaal. Sinds half november staan de inzendingen voor Gelderse foto's open via gelderlandherdenkt.nl.

Stiekem gemaakt

Tot nu toe leverde dat meer dan zestig foto’s op, waaronder een aantal unieke exemplaren. Zoals die van een razzia in Arnhem op de hoek van de Steenstraat en Bloemstraat. ‘Deze foto is stiekem gemaakt vanuit de etalage van mijn opa's Verkade-winkel’, schrijft Rob Zantinge. ‘Volgens mijn vader was er gedoe met bonnen’.



Of die waarop Dina Geurink in Lichtenvoorde te zien is, in de herfst van 1944. Ze is met haar kinderen de aardappelen aan het oogsten, als er een zwerm geallieerde bommenwerpers overvliegt richting Duitsland. Dina en haar man Willem, zo schreef deze krant jaren geleden, boden in de Tweede Wereldoorlog plaats aan vele onderduikers. In 2012 werd het echtpaar geëerd met een plaquette op de ‘Onderduikersbrug’.

Volledig scherm Dina Geurink in Lichtenvoorde met haar kinderen bezig met de aardappeloogst, herfst 1944. Het is de tijd dat constant zwermen geallieerde jachtbommenwerpers overvliegen richting Duitsland. © Nationaal Onderduikmuseum Aalten

Marine bij de Rijnbrug

Speciaal is ook de afgelopen week ingezonden afbeelding van de Duitse marine die op 29 mei 1944 op wacht ligt voor de Rijnbrug in Arnhem, die op dat moment in aanbouw is. ‘Een geheime foto van de Kriegsmarine’, schrijft inzender Geert Visser. ‘Gemaakt door mijn buurjongen Frits Wigbout’.



Volledig scherm De Duitse marine in Arnhem, 29 mei 1944. © Frits Wigbout

