Van geen Vierdaagsefeesten, naar coronaproof feesten; maar nu is bijna alles uitverkocht

Matrixx at the Park: 20.000 verkochte tickets in twee uur tijd, maar doorgaan evenement allerminst zeker

19 juni NIJMEGEN - Nijmegen staat te popelen om weer te feesten. In twee uur tijd zijn donderdag 20.000 kaartjes verkocht voor Matrixx at the Park. Dat moet het eerste grote festival in de stad ná corona worden. Maar dát het evenement doorgaat, is allerminst zeker; het optimisme van de organisatie ten spijt.