Van Geert Wilders tot Kees van der Staaij: velen geraakt door overlijden Clemens Cornielje, ‘aimabel mens en echte liberaal’

Een dag na dodelijke schietpar­tij zit de auto van Jeanette nog onder het bloed: ‘Schandalig dat het niet is opgeruimd’

WAALWIJK - ,,Alles zit nog onder het bloed", vertelt Jeanette Triandafilis onaangedaan. Ze staat naast haar wagen in Waalwijk in het Larixplein, waar gisterenavond een man door de politie werd neergeschoten. Op de grond en het rechterportier van de wagen zijn de bloedspetters nog te zien. ,,Het is een heel bloedbad.”

11:02