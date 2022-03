Van Geert Wilders tot Kees van der Staaij: velen geraakt door overlijden van Clemens Cornielje, ‘aimabel mens en echte liberaal’

Tegenval­ler voor antikraak­be­wo­ners van de Nijmeegse spookflat: al na twee maanden moeten ze er uit

NIJMEGEN - Een appartement in hartje Nijmegen voor de prijs van een studentenkamer. Via leegstandsbeheerder Interveste huurden tien mensen op die manier woonruimte aan de Van Schaeck Mathonsingel. Na twee maanden is de overeenkomst echter opgezegd: binnen een maand moeten ze eruit zijn. Een tegenvaller, vooral omdat onlangs bekend werd dat de flats zeker nog twee jaar blijven staan.

13:54