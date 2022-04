Van kwaken nog geen sprake: maar er moet wel gegeten worden of pakt de groene kikker ook het insect van het jaar?

Twee weken geleden vroeg ik mij op de Natuurpagina af of mezen en groene kikkers geen negatief effect op de biodiversiteit in de tuin hebben. Ik schreef dat door de rijkelijk gedekte voertafel we heel veel paartjes kool- en pimpelmezen in onze tuin hebben en die proberen allemaal hun nestje met jongen groot te brengen. Ook wemelt het bij ons in de tuinvijvers van de groene kikkers en dat forse aantal decimeert volgens mij het onderwaterleven in onze tuinvijvers.