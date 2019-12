‘Van mij wordt een mierzoet dessert verwacht, met veel slagroom, lagen chocolade en fudge’

Oproep Word jij 100 in 2020? Laat het ons weten!

25 december Op oudjaarsdag blikt de Gelderlander vooruit en achteruit met 5 mensen die respectievelijk 20, 40, 60, 80 en 100 jaar oud worden in 2020. De oproep die we hiervoor dinsdagmiddag plaatsten leverde al meer dan 100 reacties op. Langs deze weg willen we hiervoor iedereen bedanken. Inmiddels is er al een selectie gemaakt. We zijn alleen nog op zoek naar iemand die in 1920 geboren is en volgend jaar dus zijn of haar 100e verjaardag viert.